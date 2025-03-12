В России предложили наказывать сотрудников банков за мошеннические кредиты

РБК: Банки призвали ввести наказание для сотрудников за мошеннические кредиты

Представители Национального совета финансового рынка (НСФР) обратились к Центробанку (ЦБ) с призывом ввести наказание для сотрудников кредитных организаций за мошеннические кредиты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

В организации предложили ввести для таких сотрудников административную и уголовную ответственность. Речь идет о случаях, когда работники кредитных организаций оформляют потребительские займы без добровольного согласия клиента или позволяют злоумышленникам вывести денежные средства. В НСФР отметили, что отдельные сотрудники банков умышленно содействуют реализации подобного рода схем.

Если сотрудника банка впервые уличили в такого рода действиях, тот должен понести административную ответственность. В случае же повторного или многократного совершения махинаций, речь может идти об уголовном наказании, считают в НСФР. В России фиксировались случаи, когда мошенники направляли клиента в одно и то же отделение небольшого банка, так как там у злоумышленников был «свой человек», отметил глава отраслевого совета Андрей Емелин. В ЦБ заявили, что получили письмо от организации и рассмотрят ее в установленном порядке.

Ранее в регуляторе сообщили, что по итогам 2024 года мошенники похитили у россиян в общей сложности 27,5 миллиарда рублей. За 12 месяцев сумма украденных у граждан средств увеличилась на 74 процента. В целом за год финансовым организациям удалось уберечь 13,5 триллиона и предотвратить 72,17 миллиона попыток мошенников похитить деньги клиентов.

В рамках борьбы с мошенниками российские власти одобрили возможность гражданам устанавливать самозапрет на кредиты. Подобная мера начала действовать в стране с 1 марта 2025 года. Бесплатно воспользоваться подобной услугой можно через МФЦ или портал «Госуслуги». В многофункциональных центрах подобная возможность появится с 1 сентября. За первые несколько дней работы сервиса самозапрет на кредиты установили в общей сложности порядка 3,6 миллиона россиян.