ЦБ РФ: взятый мошенниками через «Госуслуги» кредит можно оспорить

В случае получения доступа к аккаунту на «Госуслугах» мошенники могут оформить на его владельца кредит. Однако это решение банка можно оспорить. О том, как это сделать, а также как не стать жертвой мошенников рассказал Центробанк в своем официальном Telegram-канале. Эксперт в области финансов и права дополнил инструкцию.

Шаг 1: запросить кредитную историю

Если вы стали жертвой мошенников, которые получили доступ к вашему аккаунту на «Госуслугах» и взяли на ваше имя кредит, первым делом необходимо запросить свою кредитную историю. Сделать это можно на тех же «Госуслугах».

Однако, если доступ к аккаунту утерян, справку из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) можно получить на сайте Банка России, при условии, что вам известен код субъекта кредитной истории. Узнать его можно в кредитном договоре, если таких нет — в любом банке, микрофинансовой организации (МФО), кредитном потребительском кооперативе, Бюро кредитных историй (БКИ), почтовом отделении или у нотариуса.

Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро Банк России

Шаг 2: запросить выписку из бюро

После того как стало известно, в каком именно бюро хранится ваша кредитная история, необходимо запросить выписку из него. Дважды в год это можно сделать бесплатно. При этом стоит учитывать, что информация о долгах обновляется в течение двух рабочих дней.

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Шаг 3: сообщить в банк или МФО, что договор оформляли не вы

При обнаружении займа или кредита, оформленного на ваше имя, необходимо сообщить в банк или МФО о том, что вы не оформляли договор по своей воле и не получали деньги, а также запросить проведение внутреннего расследования. Кроме того, необходимо запросить документы, на основании которых были выданы средства, и реквизиты получателя. В ЦБ напомнили, что при подаче заявления о несогласии в бумажном виде важно получить отметку о его приеме на втором экземпляре.

Шаг 4: обратиться в полицию

После сообщения о произошедшем в банк или МФО необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Также правоохранителям необходимо предоставить полученные в финансовой организации документы и указать обстоятельства, подтверждающие вашу непричастность.

После этого полученный в полиции талон-уведомление нужно отправить в банк или МФО.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Финансовая организация должна ответить в течение 15 дней

После обращения финансовая организация должна ответить в течение 15 дней. Кредитор может аннулировать долг или отказать в компенсации.

При этом, если банк или МФО дали формальный ответ, Центробанк может рассмотреть жалобу самостоятельно.

Списать долг может только суд

Примечательно, что Центробанк не может обязать банк или МФО списать долг. Для этого необходимо обратиться в суд. Однако перед подачей иска стоит обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает споры людей с банками и МФО до 500 тысяч рублей. Его решения имеют ту же юридическую силу, что и судебные.

Как не стать жертвой мошенников: советы от ЦБ

Для защиты аккаунта на «Госуслугах» Центробанк рекомендовал использовать сложные пароли, которые включают заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы.

Также стоит подключить двухфакторную аутентификацию для подтверждения входа СМС, одноразовым кодом или биометрией.

Самозапрет на выдачу кредитов

С 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Заявление о самозапрете выдачи подобных финансовых продуктов можно будет подать через портал госуслуг или посетив отделение Многофункционального центра (МФЦ). Снять его можно будет аналогичными способами.

Что такое самозапрет на кредитование Самозапрет на кредитование представляет собой ограничение, которое банк накладывает на онлайн-операции по заявлению клиента. При этом запретить можно как отдельно предоставление новых займов, так и другие банковские операции, или ограничить их параметры.

Юрист рассказал, как избежать оформления кредита мошенниками

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT рассказал, как избежать оформления кредита мошенниками.

«Чтобы не стать жертвой кредитных схем необходимо: не переходить по присылаемым в СМС-сообщениях, мессенджерах и почте ссылкам; не отвечать на незнакомые СМС; не подходить к незнакомым номерам», — поделился юрист.

Он также напомнил, что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят с информацией служебного характера и предложениями взять кредит.