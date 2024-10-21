Центробанк описал порядок действий при взятом мошенниками кредите

ЦБ объяснил порядок оспаривания взятого мошенником через «Госуслуги» кредита

Если мошенники смогли получить доступ к аккаунту на «Госуслугах» и взяли на его владельца кредит, то решение банка возможно оспорить. Порядок действий в таком случае в своем официальном Telegram-канале описал Центробанк.

Первым делом специалисты советуют запросить данные о кредитной истории через «Госуслуги». Если доступ к «Госуслугам» утерян, но пострадавший знает свой код субъекта кредитной истории, то справка из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) доступна через сайт Банка России.

Такой код можно посмотреть в кредитном договоре, уточнить в банке или микрофинансовой организации (МФО). В случае когда код неизвестен или гражданин никогда не оформлял кредит, определить его можно через любой банк или МФО, кредитный потребительский кооператив, бюро кредитных историй (БКИ), почтовое отделение или нотариуса.

Узнав место хранения кредитной истории, следует запросить выписку. Если там найден кредит, который оформили мошенники, надо написать в банк или МФО заявление о том, что договор подписан неизвестным лицом, а деньги клиент не получил.

Пострадавший имеет право запросить внутреннее расследование и подтверждение документов, на основании которых были выданы деньги, вместе с реквизитами получателя средств. При этом на втором экземпляре заявления о несогласии в бумажном виде нужно требовать поставить отметку о приеме, чтобы документ не «потеряли».

После необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложить копию заявления и документы, полученные от финансовой организации, а также указать обстоятельства, подтверждающие непричастность. Полученный в полиции талон-уведомление следует отправить в выдавшую кредит организацию.

По закону кредитор должен ответить в течение 15 дней, в реакции он может аннулировать долг или отказать в компенсации. В случае формального ответа ЦБ может сам рассмотреть жалобу, но списать долг или выплатить компенсацию можно только через суд. Перед подачей иска можно обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает споры людей с банками и МФО до 500 тысяч рублей. Его решения имеют ту же юридическую силу, что и судебные.

Ранее сообщалось, что московский пенсионер, потерявший жилье из-за мошенников, смог вернуть квартиру с помощью суда.