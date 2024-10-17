Потерявший жилье из-за мошенников пенсионер смог восстановить справедливость

Потерявший жилье из-за мошенников пенсионер из Москвы вернул квартиру

Пенсионер из Москвы, потерявший жилье из-за мошенников, смог восстановить справедливость и вернуть квартиру с помощью суда. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Житель столицы случайно обнаружил, что квартира ему не принадлежит, когда затопил соседей. В ходе разбирательства с инцидентом понадобились документы на жилье, в которых собственником значился незнакомый человек. Оказалось, что квартира была продана по фальшивой доверенности.

Мужчина написал заявление в полицию и подал иск в суд. Орган встал на его сторону и признал сделку купли-продажи недействительной. Сейчас ведется расследование уголовного дела и поиск мошенников.

Ранее житель Новгородской области лишился квартиры и сбережений после разговоров с телефонным мошенниками. Аферисты притворились представителями оператора сотовой связи.