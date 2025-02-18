Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:39, 18 февраля 2025Экономика

Сумма украденных у россиян денег приблизилась к 30 миллиардам

ЦБ: Мошенники похитили у россиян 27,5 миллиарда рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В 2024 году мошенники смогли похитить у россиян 27,5 миллиарда рублей. Об этом заявил Банк России.

По сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 74 процента.

В свою очередь, банки смогли предотвратить 72,17 миллиона попыток мошенников похитить деньги клиентов. В 2023 году речь шла о 34,77 миллиона пресеченных краж. Всего же в 2024 году удалось уберечь 13,5 триллиона рублей (в позапрошлом году — 5,8 триллиона рублей).

Кроме того, в 2024 году регулятор инициировал блокировку почти 172 тысяч телефонных номеров злоумышленников.

Ранее Банк России сообщал, что в 2024 году жертвами финансовых мошенников чаще всего становились россиянки со средним уровнем дохода. Это женщины в возрасте 25-44 лет, проживающие в городе и имеющие среднее образование. Оказалось, что в большинстве случаев доступ к деньгам жертвы жулики получают, общаясь с ней в мессенджерах или по телефону.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Состоялась первая встреча России и США по Украине. Что известно о ее итогах?

      Потолок цен на российскую нефть захотели опустить еще ниже

      Бортпроводники на весь полет лишили пассажиров туалетов и вызвали гнев пользователей сети

      Россиянам назвали опасные ошибки в обращении с мусором

      Время полета «Суперкама» увеличили на 50 процентов

      В ВСУ заявили о бессмысленных потерях

      Волочкова обвинила мачеху дочери в зависти

      Рособрнадзор назвал оценку для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

      На Западе заявили о планах признать Зеленского готовым к переговорам

      Спецпредставитель Трампа назвал переговоры превзошедшими все ожидания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше