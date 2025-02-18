Сумма украденных у россиян денег приблизилась к 30 миллиардам

ЦБ: Мошенники похитили у россиян 27,5 миллиарда рублей

В 2024 году мошенники смогли похитить у россиян 27,5 миллиарда рублей. Об этом заявил Банк России.

По сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 74 процента.

В свою очередь, банки смогли предотвратить 72,17 миллиона попыток мошенников похитить деньги клиентов. В 2023 году речь шла о 34,77 миллиона пресеченных краж. Всего же в 2024 году удалось уберечь 13,5 триллиона рублей (в позапрошлом году — 5,8 триллиона рублей).

Кроме того, в 2024 году регулятор инициировал блокировку почти 172 тысяч телефонных номеров злоумышленников.

Ранее Банк России сообщал, что в 2024 году жертвами финансовых мошенников чаще всего становились россиянки со средним уровнем дохода. Это женщины в возрасте 25-44 лет, проживающие в городе и имеющие среднее образование. Оказалось, что в большинстве случаев доступ к деньгам жертвы жулики получают, общаясь с ней в мессенджерах или по телефону.