Банк России обрисовал типичную жертву мошенников

ЦБ: Россиянки со средним уровнем дохода чаще страдают от мошенников

В 2024 году от финансовых мошенников чаще остальных страдали россиянки со средним уровнем дохода. Об этом сообщил Банк России.

По его данным, речь идет о горожанках 25-44 лет, имеющих среднее образование. Пожилые граждане тоже оказались в зоне риска, однако доля пострадавших среди них увеличилась несильно.

Регулятор выяснил, что чаще всего доступ к деньгам жертвы злоумышленники получают, общаясь с человеком в мессенджерах или по телефону. Второй по популярности метод — это взлом аккаунтов на Госуслугах. Кроме того, очень многие пострадавшие сами переводят деньги или переходят по сомнительным ссылкам. Большинство теряют до 20 тысяч рублей: 70 процентов лишаются сбережений, а 15 процентов — кредитных средств. Большинство крупных переводов — от 100 до полумиллиона рублей.

Почти в 43 процентах случаев жертвы обращаются в банк. В 30 процентах — в полицию.

Ранее ЦБ сообщил, что в прошлом году банки возвратили клиентам похищенные жуликами средства почти в каждом шестом случае.