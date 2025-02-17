Долю возвратов россиянам похищенных мошенниками денег оценили

ЦБ: Банки в 2024 году вернули похищенные мошенниками деньги в 17,3 % случаев

В 2024 году российские банки вернули клиентам похищенные мошенниками средства почти в каждом шестом случае. Долю возвратов оценили в Центробанке РФ.

Кредитные организации вернули россиянам похищенные у них кибермошенниками деньги в 17,3 процента случаев. Частично получили потерянные средства 4,6 процента клиентов, а 12,7 процента граждан удалось вернуть их полностью.

За последний год показатель вырос почти вдвое — в 2023-м он составлял 8,7 процента. Тогда объем возвращенных денег составил 1,38 миллиарда рублей.

«По действующему с июля 2024 года закону банк обязан возместить клиенту похищенные деньги, если не приостановил на 2 дня перевод на подозрительный счет из базы данных Банка России», — напомнили представители регулятора.

При этом, отмечают в ЦБ, за год значительно снизилась доля граждан, которые никуда не обращались для защиты своих прав после того, как были обмануты. Среди них в основном пострадавшие, сумма ущерба которых менее 20 тысяч рублей. В 2023 году не пытались добиться справедливости 27,3 процента клиентов, а в 2024 году их доля сократилась до 18,3 процента. Большинство обращаются в свой банк (42,8 процента, плюс 8,7 процентных пункта за 12 месяцев), полицию (30 процентов, плюс 2,3 п.п. за год) или же Банк России (3,9 процента, минус 3,3 п.п. год к году).

В случае, если мошенники взяли кредит на имя человека, пострадавшему необходимо написать заявление в полицию, посоветовал руководитель службы информационной безопасности в «Сравни» Никита Блисс порекомендовал отдать предпочтение написанию заявления в ближайшем отделении полиции. Также гражданам нужно обратиться в банк, в котором был оформлен кредит. Потерпевшим необходимо запросить внутреннее расследование и приостановить действие кредитного договора.