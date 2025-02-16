Россиянам назвали необходимые действия при оформлении мошенниками кредита

РБК опубликовало действия в случае, если мошенники взяли кредит на человека

В случае, если мошенники взяли кредит на имя человека, то необходимо обратиться в полицию. Необходимые действия опубликовало издание РБК.

В подобных случаях, отмечается в материале, россиянам следует написать заявление в полицию. Сделать это можно в том числе на сайте МВД в соответствующем разделе. При этом руководитель службы информационной безопасности в «Сравни» Никита Блисс порекомендовал отдать предпочтение написанию заявления в ближайшем отделении полиции.

Кроме того, подчеркивает РБК, необходимо обратиться в банк, в котором был оформлен кредит. Уточняется, что нужно потребовать провести внутренне расследование и приостановить действие кредитного договора. Председателя коллегии «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов заявил, что в случае, если кредитные организации выясняют, что заем оформили злоумышленники, ее представители идут на встречу жертвам.

Однако если банк не верит в непричастность человека к оформлению кредита, следует обратиться в онлайн-приемную Банка России. По данным РБК, ответ на обращение придет в течение 30 дней.

Наконец, россиянам, на которых оформили кредит мошенники, можно обратиться в саморегулируемые организации (СРО), в прокуратуру или суд.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники могут использовать СНИЛС человека на оформление на него кредита.

