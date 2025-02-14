Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Юрист Виноградов: Мошенники могут использовать СНИЛС россиян

Мошенники могут использовать СНИЛС россиян в своих целях, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Он объяснил, что с помощью данных СНИЛС злоумышленники могут попытаться оформить кредит на имя человека.

«СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке. Даже если банк откажет, мошенник может обратиться в микрофинансовую компанию, где процедура проверки клиентов зачастую менее строгая», — объяснил юрист.

Другая популярная схема, которую описал Виноградов, — получение доступа к «Госуслугам» с помощью СНИЛС и дополнительной информации о человеке. Злоумышленники могут воспользоваться учетной записью для изменения данных, например, номеров карт и счетов для получения налоговых вычетов и социальных выплат.

«СНИЛС также может быть использован мошенниками для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых учреждениях, — добавил эксперт. — Анализируя доходы и социальную активность через СНИЛС, преступники оценивают финансовое положение, основываясь на данных о пенсионных отчислениях. Это делает человека уязвимой целью для возможных дальнейших атак».

Ранее в МВД России предупредили о мошенниках, рассылающих предприятиям и организациям письма от лица инспекции труда. Злоумышленники в таких письмах сообщают компаниям, что обнаружили в их работе признаки теневой занятости.