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08:00, 15 февраля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Юрист Виноградов: Мошенники могут использовать СНИЛС россиян
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Мошенники могут использовать СНИЛС россиян в своих целях, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Он объяснил, что с помощью данных СНИЛС злоумышленники могут попытаться оформить кредит на имя человека.

«СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке. Даже если банк откажет, мошенник может обратиться в микрофинансовую компанию, где процедура проверки клиентов зачастую менее строгая», — объяснил юрист.

Другая популярная схема, которую описал Виноградов, — получение доступа к «Госуслугам» с помощью СНИЛС и дополнительной информации о человеке. Злоумышленники могут воспользоваться учетной записью для изменения данных, например, номеров карт и счетов для получения налоговых вычетов и социальных выплат.

«СНИЛС также может быть использован мошенниками для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых учреждениях, — добавил эксперт. — Анализируя доходы и социальную активность через СНИЛС, преступники оценивают финансовое положение, основываясь на данных о пенсионных отчислениях. Это делает человека уязвимой целью для возможных дальнейших атак».

Ранее в МВД России предупредили о мошенниках, рассылающих предприятиям и организациям письма от лица инспекции труда. Злоумышленники в таких письмах сообщают компаниям, что обнаружили в их работе признаки теневой занятости.

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