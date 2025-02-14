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11:12, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли схему притворяющихся инспекцией труда мошенников

МВД России: Мошенники рассылают предприятиям письма от лица инспекции труда
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мошенники рассылают предприятиям и организациям письма от лица инспекции труда. Об актуальной схеме злоумышленников в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» предупредило МВД России.

Уточняется, что мошенники в таких письмах сообщают компаниям, что обнаружили в их работе признаки теневой занятости. Они также запрашивают у организаций документы и угрожают им выездной проверкой.

«Для получения подробностей требуют оплатить "госпошлину" по QR-коду. После оплаты средства уйдут мошенникам, а информация будет использована для организации дальнейших атак», — раскрыли в МВД России.

Ранее в ведомстве назвали россиянам способы защитить смартфон при краже и взломе. В частности, в МВД порекомендовали использовать сложный пароль на разблокировку и разрешить вход в важные приложения только по биометрии.

Перед этим в ведомстве предупредили о мошеннической схеме с обновлением аккаунта на портале «Госуслуги». В МВД заверили, что представители портала «Госуслуги» никогда не обзванивают пользователей, поскольку это технически невозможно.

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