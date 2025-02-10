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14:04, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с порталом «Госуслуги»

МВД РФ: Представители портала «Госуслуги» никогда не обзванивают пользователей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Представители портала «Госуслуги» никогда не обзванивают пользователей. Об этом в Telegram «Вестник Киберполиции России» заявило МВД РФ, предупреждая россиян об актуальной схеме злоумышленников.

В МВД заверили, что звонки, во время которых пользователю рассказывают об обновлении аккаунта на «Госуслугах», всегда являются мошенническими. Как пояснили в ведомстве, как правило, злоумышленники, использующие такую схему, стремятся получить от потенциальной жертвы код из СМС, необходимый для доступа к учетной записи.

Представители портала «Госуслуги» никогда не обзванивают пользователей, поскольку это технически невозможно, подчеркнули в МВД. «Порталом в настоящий момент пользуется более 110 миллионов человек. Соответственно, чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна колоссальная команда операторов (почти 7,5 тысячи человек!), что экономически и организационно нереализуемо», — объяснили в ведомстве.

Также отмечается, что официальную информацию «Госуслуги» направляют в личный кабинет. Информационные рассылки от портала приходят с адресов no-reply@gosuslugi.ru и no-reply@pos.gosuslugi.ru.

Ранее в МВД предупредили, что киберпреступники активизируются к 14 февраля, используя романтические настроения. В частности, как рассказали в ведомстве, мошенники используют ложные сайты доставки цветов и подарков и предлагают жертвам хорошие скидки.

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