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11:33, 9 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об активизации мошенников к 14 февраля

Киберпреступники активизируются к 14 февраля, используя романтические настроения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sofie Delauw / Getty Images

Граждан предупреждают, что киберпреступники активизируются к 14 февраля, используя романтические настроения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УБК МВД России.

По данным ведомства, есть несколько популярных схем, таких как знакомства, когда мошенники создают ложные профили на сайтах знакомств и выманивают деньги. Также часто используют ложные сайты доставки цветов и подарков, предлагая хорошие скидки, но после оплаты пропадают. Еще популярна схема похищения персональных данных через специальные сайты, на которые люди заходят, чтобы получить уникальные предложения от известных брендов.

Есть вероятность использования аферистами уловки с доставкой цветов от неизвестного отправителя, чтобы узнать код из СМС и после этого получить доступ к различным аккаунтам.

Ранее сообщалось, что россиян предостерегли от авторизации через ботов в Telegram.

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