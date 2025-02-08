Россиян предостерегли от авторизации через ботов в Telegram

IT-эксперт Драченин: Авторизация через Telegram-ботов чревата кражей аккаунта

Ни один надежный сервис не просит авторизовываться через Telegram-бота или отправлять коды подтверждения в какие-то сторонние чаты, предостерег россиян эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин. Как защититься от кражи аккаунта в мессенджере, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Если для регистрации где-либо запрашивают пароль или пройти дополнительную верификацию через подозрительные ресурсы, лучше сразу отказаться, сообщил IT-эксперт. Он добавил, что надежные сервисы используют стандартные способы подтверждения — например, по номеру телефона.

«Как только вас просят что-то большее, чем подтвердить, что вы владелец номера, это уже сигнал тревоги. Люди должны четко понимать: если вы уже подтвердили свою личность, никаких дополнительных данных требовать не должны. А если начинают спрашивать адрес прописки, пароли, СНИЛС, банковские карты — скорее всего, вы имеете дело с мошенниками», — обозначил Драченин.

Чтобы минимизировать риски, он рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию в Telegram, пояснив, что это дополнительный уровень защиты, который делает аккаунт недоступным для злоумышленников, даже если они завладеют одноразовым кодом.

Эксперт также призвал проверять названия Wi-Fi-сетей перед подключением, так как злоумышленники часто создают поддельные точки доступа с названиями, похожими на официальные. В случае сомнений лучше отказаться от использования неизвестной сети, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

«Если вы заметили подозрительную активность в аккаунте, немедленно выйдите из всех активных сессий в настройках Telegram и смените пароль. Чем быстрее вы отреагируете, тем выше вероятность сохранить доступ к своему аккаунту», — заключил эксперт.

Ранее МВД предупредило россиян о том, что мошенники крадут аккаунты россиян в мессенджере Telegram через подключение к поддельным сетям Wi-Fi в общественных местах. После того как пользователь подключается к такой точке доступа, его просят пройти авторизацию через Telegram. Для этого необходимо отправить шестизначный код в специальном боте. Так злоумышленники заполучают доступ к аккаунту жертвы.

