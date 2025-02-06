Россиян предупредили о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi

МВД предупредило, что мошенники крадут аккаунты в Telegram через сети Wi-Fi

Мошенники крадут аккаунты россиян в мессенджере Telegram через подключение к поддельным сетям Wi-Fi. Об этом предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Ведомство предупредило, что злоумышленники создают в общественных местах вредоносные сети, похожие на настоящие. После того как пользователь подключается к такому Wi-Fi, его просят пройти авторизацию.

Отмечается, что, в отличие от регистрации в настоящей общественной сети с помощью СМС, мошенническая предполагает авторизацию через Telegram. Для этого необходимо отправить шестизначный код в специальном боте. «Таким образом, преступники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы», — говорится в сообщении МВД.

Ранее аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о подобной опасности. Представители аэропорта подчеркнули, что официальные сети Wi-Fi не просят авторизоваться через мессенджеры и портал «Госуслуги».