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10:25, 6 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi

МВД предупредило, что мошенники крадут аккаунты в Telegram через сети Wi-Fi
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники крадут аккаунты россиян в мессенджере Telegram через подключение к поддельным сетям Wi-Fi. Об этом предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Ведомство предупредило, что злоумышленники создают в общественных местах вредоносные сети, похожие на настоящие. После того как пользователь подключается к такому Wi-Fi, его просят пройти авторизацию.

Отмечается, что, в отличие от регистрации в настоящей общественной сети с помощью СМС, мошенническая предполагает авторизацию через Telegram. Для этого необходимо отправить шестизначный код в специальном боте. «Таким образом, преступники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы», — говорится в сообщении МВД.

Ранее аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о подобной опасности. Представители аэропорта подчеркнули, что официальные сети Wi-Fi не просят авторизоваться через мессенджеры и портал «Госуслуги».

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