В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при использовании Wi-Fi

В Шереметьево предупредили о случаях мошенничества с использованием Wi-Fi

Московский аэропорт «Шереметьево» призвал пассажиров быть внимательнее при подключении к сетям Wi-Fi в авиагавани, чтобы избежать мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

Аэропорт отметил, что официальная бесплатная точка Wi-Fi не запрашивает персональных данных и не требует авторизации через мессенджеры или Госуслуги. Авторизация пользователей в сети осуществляется по номеру мобильного телефона: путешественникам необходимо ввести свой номер телефона и вписать в форму последние четыре цифры поступившего звонка или код из поступившей СМС. «Будьте бдительны и внимательны при подключении к сети Wi-Fi в общественных местах во избежание угрозы похищения ваших данных и взлома аккаунтов», — подчеркнули в столичном аэропорту.

Ранее специалисты МВД предостерегли россиян от использования устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi, а также сохранения данных банковских карт в браузерах. Эксперты также назвали ошибкой использование стандартных ответов на контрольные вопросы.