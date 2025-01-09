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18:50, 9 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам перечислили неочевидные ошибки в защите от мошенников

МВД назвало ошибкой использование стандартных ответов на вопросы мошенников
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Специалисты МВД перечислили неочевидные ошибки в защите от мошенников. Пост на эту тему появился в Telegram-канале управления ведомства по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Эксперты назвали ошибкой использование стандартных ответов на контрольные вопросы. «Даже если ваш пароль сложный, злоумышленники могут получить доступ через контрольные вопросы, ответы на которые часто легко угадать или найти в соцсетях», — говорится в сообщении. В МВД призвали использовать сложные ответы или зашифрованные подсказки.

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Специалисты также предостерегли россиян от использования устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi, а также сохранения данных банковских карт в браузерах.

Помимо этого, ведомство назвало ошибкой доверие к контактам из адресной книги без перепроверки. «Мошенники нередко взламывают аккаунты ваших знакомых и просят перевести деньги или предоставить личные данные. Всегда перезванивайте и уточняйте детали, особенно в неожиданных ситуациях», — подчеркнули в МВД.

Эксперты также призвали отказаться от использования приватных вкладок в публичных сетях. «Применяйте приватные вкладки и избегайте совершения финансовых операций через открытые сети», — отметили в министерстве. Специалисты также предупредили, что мошенники часто играют на эмоциях и создают ощущение срочности или опасности. «Важно сохранять спокойствие и проверять информацию через официальные каналы перед принятием решений», — заключили в МВД.

Ранее МВД России установило две схемы, используемые мошенниками для доступа к аккаунтам россиян на «Госуслугах».

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