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10:47, 9 января 2025Интернет и СМИ

Мошенники взламывают аккаунты россиян на «Госуслугах» для кражи денег. Как они это делают и как себя обезопасить?

МВД: мошенники освоили две телефонные схемы для получения доступа к Госуслугам
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Мошенники используют две популярные схемы для получения доступа к личным кабинетам россиян на портале «Госуслуг». В МВД раскрыли подробности и объяснили, как действуют злоумышленники.

В ведомстве рассказали, что преступники звонят потенциальной жертве от имени оператора связи и под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера просят сообщить код из СМС.

Код нужен для доступа к личному кабинету. Злоумышленник заходит на портал и меняет пароль, а в поле подсказки к контрольному слову пишет, что аккаунт заблокирован. Он также прикрепляет номер, по которому нужно позвонить. В этом случае мошенник задействует схему с переводом денежных средств на так называемый безопасный счет — пользователя попытаются убедить, что на него якобы хотят оформить кредит, а деньги пытаются украсть

Другой излюбленной схемой мошенников является хищение путем перевыпуска абонентского номера, к которому привязан аккаунт на «Госуслугах», но которым перестал пользоваться законный владелец. Преступники приобретают номер и восстанавливают пароль к учетной записи, вводя одноразовый код восстановления из СМС. При этом законный владелец может ничего не подозревать, поскольку при смене пароля не блокируется доступ к приложению «Госуслуг».

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Названы самые распространенные схемы мошенничества в 2024 году

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал, что среди наиболее популярных схем мошенничества оказалась схема Fake Boss. Злоумышленники связываются с сотрудниками компаний, выдавая себя за руководителей, и требуют срочно выполнить финансовые переводы или предоставить конфиденциальную информацию.

Кроме того, распространены звонки от фейковых ведомств. Мошенники сообщают жертве о якобы совершенных правонарушениях или задолженностях. Чтобы решить проблему, человеку предлагают перевести деньги на якобы безопасный счет или раскрыть личные данные.

Еще одна популярная схема — фальшивые розыгрыши призов. Злоумышленники создают поддельные сайты и рассылают сообщения о выигрышах в несуществующих лотереях или акциях.

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В МВД раскрыли самую крупную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году

Она составила порядка 180 миллионов рублей. Как уточнили в ведомстве, если ранее при совершении преступлений у мошенников в приоритете было количество звонков и хищение фактически имеющихся у потерпевших средств, то сейчас потерпевших вовлекают в реализацию движимого и недвижимого имущества и оформление кредитов.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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