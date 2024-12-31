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06:30, 31 декабря 2024Россия

Названа самая крупная переведенная мошенникам в 2024 году сумма

МВД: 180 миллионов рублей стали самой крупной переведенной мошенникам суммой
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Manu Del Moral / Unsplash

Одна из самых крупных сумм, переведенных мошенникам в 2024 году, составила порядка 180 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД России.

Как уточнили в ведомстве, статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего не предусмотрена, что осложняет обозначение самой большой суммы.

«Как пример, в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 миллионов рублей», — отметили в МВД. Данные денежные средства отправлялись на счета аферистов без привлечения курьеров.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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