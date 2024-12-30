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03:23, 30 декабря 2024Россия

Раскрыты самые распространенные схемы мошенничества в 2024 году

Депутат Немкин назвал Fake Boss самой популярной схемой мошенников в 2024 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости раскрыл самые распространенные схемы мошенничества в 2024 году.

По его словам, в 2024 году среди наиболее популярных схем мошенничества оказалась схема Fake Boss. При таком обмане мошенники связываются с сотрудниками компаний, выдавая себя за руководителей, и требуют срочно выполнить финансовые переводы или предоставить конфиденциальную информацию.

«Используя методы социальной инженерии, они создают ощущение неотложности, заставляя сотрудников действовать без должной проверки», — отметил депутат.

Немкин добавил, что по-прежнему распространены и звонки от фейковых ведомств. Он также напомнил, что в рамках таких схем мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками правоохранительных органов или государственных учреждений, и сообщают о якобы совершенных правонарушениях или задолженностях. Чтобы решить проблему, злоумышленники предлагают перевод денег на якобы безопасный счет или раскрыть свои личные данные.

Еще одна популярная схема — фальшивые розыгрыши призов. Мошенники создают поддельные сайты и рассылают сообщения о выигрышах в несуществующих лотереях или акциях.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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