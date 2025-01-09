В МВД назвали основные схемы доступа мошенников к Госуслугам россиян

МВД: мошенники используют две схемы для взлома аккаунтов россиян на Госуслугах

МВД России установило две схемы, используемые мошенниками для доступа к Госуслугам россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Первый способ заключается в том, что злоумышленники звонят жертве от имени оператора мобильной связи. Под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера просят сообщить код из СМС, который оказывается кодом для восстановления доступа к личному кабинету портала Госуслуг.

Другая схема заключается в перевыпуске абонентского номера, к которому привязан аккаунт на Госуслугах, но которым перестал пользоваться законный владелец. Преступники приобретают номер и восстанавливают пароль к учетной записи, вводя одноразовый код восстановления из СМС.

В МВД предупредили, что, получив доступ к Госуслугам, мошенники могут оформить кредиты. Для этого им становятся доступны цифровая подпись жертвы, а также история записей в БКИ.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.