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11:07, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

В МВД раскрыли способы защитить смартфон при краже и взломе

В МВД России назвали способы защитить смартфон при краже и взломе
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чтобы защитить смартфон при краже и взломе, следует использовать сложный пароль на разблокировку и разрешить вход в важные приложения только по биометрии. Способы сохранить личные данные от злоумышленников в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» назвало МВД РФ.

Если телефон был украден или взломан, то мошенники могут перевести себе деньги его владельца, оформить микрозаймы. похитить аккаунты в соцсетях и мессенджерах, найти пароли от криптокошелька, и не только, указали в ведомстве.

Для защиты смартфона в МВД порекомендовали установить сложный пароль на разблокировку, состоящий из шести и более символов. «Отключите автосохранение паролей в браузере: Chrome и Safari хранят данные без дополнительной защиты. Лучше использовать менеджер паролей (Bitwarden, 1Password, KeePass)», — также говорится в сообщении.

Следует запретить показ эсэмэс-сообщений на заблокированном экране — в противном случае мошенники могут увидеть коды подтверждения. Помимо того, в МВД призвали настроить удаленную блокировку и удаление данных с помощью сервисов Find My iPhone или Google Find My Device.

«Разрешите вход в важные приложения только по биометрии — отпечаток или Face ID. И, конечно, не оставляйте телефон без присмотра!» — добавили в ведомстве. Там также подчеркнули, что потеря телефона может обернуться утечкой личной и финансовой информации.

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