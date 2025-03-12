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01:48, 12 марта 2025Экономика

Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

«Известия»: Мошенники воспользовались самозапретом на кредиты для обмана россиян
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Мошенники воспользовались недавно заработавшим самозапретом на кредиты для обмана граждан, рассказали «Известиям» в Ассоциации развития финграмотности.

По данным организации, злоумышленники звонят людям от имени сотрудников «Госуслуг» и уверяют, что запрет установлен неверно. После этого они якобы для исправления ситуации предлагают перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой.

Получив доступ к аккаунту на госпортале, злоумышленники могут авторизоваться в приложении банка с помощью «Госуслуг», а затем получить доступ к счетам.

Ранее руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев заявил, что установка самозапрета на кредиты с помощью сервиса «Госуслуги» вынудит мошенников проводить целевые атаки. Возможную смену тактики он объяснил тем, что преступникам теперь придется получать доступ к мобильному приложению «Госключ», с помощью которого подписывается самозапрет.

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