Россиян обвинили в злоупотреблении самозапретом на кредиты

«Ведомости»: Самозапрет на кредиты обернулся потребительским экстремизмом

Некоторые россияне бросились оформлять займы в банках и микрофинансовых конторах, после того, как оформили себе самозапрет на кредиты. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на эти организации.

Как заявили представители микрокредитных организаций многие жители РФ решили не ограничиваться возможностью обезопасить себя от мошенников, но пошли на злоупотребление этим защитным инструментом. Их цель — не возвращать заемные деньги на законных правах. В некоторых МФО такое поведение охарактеризовали как потребительский экстремизм. Дело в том, что между появлением отметки в кредитной истории и фактическим началом действия ограничения есть небольшой временной лаг. Не чистые на руку клиенты надеются, что им удастся получить деньги в долг и потом не возвращать их, обвиняя кредитора в нарушениях.

Ранее сообщалось, что за первые пять дней работы сервиса, самозапретом на кредиты воспользовались около 3,6 миллиона россиян.