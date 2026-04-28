Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

Актер Бероев: Москвичи спокойнее и увереннее жителей других городов

Российский актер Егор Бероев заявил, что москвичи спокойнее и увереннее жителей других городов. Главные их отличия друг от друга он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Я говорю про общее настроение — жители столицы разные, как и все наше общество. Иногда это выглядит как снобизм, но на самом деле это просто масштабное мышление. Мы живем в таком пространстве и в этой городской суете находим свое спокойствие», — объяснил 48-летний артист. Помимо этого, уточнил он, для москвичей важно расстояние, которое они проходят.

Бероев отметил, что большой город — его стихия, и жить в маленьком тихом месте он бы не смог. Актер признался, что любит Москву и принимает ее со всеми недостатками. «Моя земля — самая лучшая, и так будет всегда», — заключил артист.

Ранее актер Сергей Епишев заявил, что москвичи отличаются от жителей других российских городов скоростью принятия решений и ритмом жизни.