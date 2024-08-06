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13:21, 6 августа 2024Силовые структуры

Журналиста Колезева заочно осудили за фейки о Российской армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Колезева за фейки о ВС РФ

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи с половиной годам лишения свободы журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом) по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину признали виновным по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России») УК РФ.

В июне следователи запросили заочный арест Колезева. В 2022 году Минюст России включил его в список СМИ-иноагентов. Журналиста в том же году объявили в розыск. Он уехал из России после начала специальной военной операции.

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