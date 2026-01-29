Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
01:05, 29 января 2026Спорт

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 28 января, прошли все матчи заключительного, восьмого тура общего этапа. По его итогам восемь лучших команд получили прямые путевки в 1/8 финала. Еще 16 клубов поборются за выход в эту стадию в дополнительном раунде.

Места с первого по восьмое заняли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити». Среди участников дополнительного раунда плей-офф ПСЖ, за который играет российский вратарь Матвей Сафонов, «Буде-Глимт», за который выступает еще один голкипер из России Никита Хайкин, мадридский «Реал», «Ювентус» и «Монако», в котором играет российский полузащитник Александр Головин.

Финал турнира пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Игра состоится 30 мая. Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Более 10 человек погибли при крушении самолета в Южной Америке

    В США спустя почти год назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами

    Россиян запугали блокировкой пенсий

    Гол украинского вратаря вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов

    В Раде предложили подать в Интерпол документы на розыск Шария

    Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

    Россиянам посоветовали спать голыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok