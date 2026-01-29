Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 28 января, прошли все матчи заключительного, восьмого тура общего этапа. По его итогам восемь лучших команд получили прямые путевки в 1/8 финала. Еще 16 клубов поборются за выход в эту стадию в дополнительном раунде.

Места с первого по восьмое заняли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити». Среди участников дополнительного раунда плей-офф ПСЖ, за который играет российский вратарь Матвей Сафонов, «Буде-Глимт», за который выступает еще один голкипер из России Никита Хайкин, мадридский «Реал», «Ювентус» и «Монако», в котором играет российский полузащитник Александр Головин.

Финал турнира пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Игра состоится 30 мая. Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ.