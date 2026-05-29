16:06, 29 мая 2026Россия

Ракетную опасность объявили в отдаленных на 1500 километров от границы регионах России

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com

Режим ракетной опасности введен в Тюменской области и Пермском крае. Об этом сообщили власти отдаленных на полторы тысяч километров от границы регионов России в «Максе».

«На территории Тюменской области введен режим ракетной опасности. Это превентивная мера», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По информации МЧС Пермского края, после введения режима ракетной опасности все службы региона находятся в полной готовности.

В конце апреля 2026 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке ВСУ на промышленный объект. После налета произошло возгорание, небо над городом заволокло черным дымом. До этого украинские беспилотники атаковали Тюмень. Три дрона не успели сдетонировать благодаря своевременным действиям оперативных служб.

