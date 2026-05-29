13:56, 29 мая 2026Экономика

Холодное вторжение в Центральной России подошло к концу

Синоптик Леус: Холодное вторжение в Центральной России подходит к своему финалу
Виктория Клабукова

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Волна похолодания, обрушившаяся на центральные регионы России в преддверии лета, подошла к концу. Об этом в своем Telegram-канале уведомил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Холодное вторжение подходит к своему финалу», — заявил синоптик. Минувшая ночь на 29 мая стала самой холодной за этот период холодов, но далеко не самой холодной в мае, напомнил Леус. В ночь на пятницу столбики термометров на опорной столичной метеостанции ВДНХ опустились до отметки 5,3 градуса тепла, что на пять градусов ниже климатической нормы. В Тушино и Строгино воздух остыл до плюс 4,8 градуса, на Балчуге — до плюс 6,4. В Новой Москве температура опускалась до 4,7 градуса тепла. На территории Подмосковья самые низкие показатели были зарегистрированы в Шаховской — там температура упала до плюс 2,9 градуса.

В регионах Центрального округа заморозки фиксируют второй день подряд. Так, в Шарье Костромской области столбики термометров достигли отметки 0,7 градуса ниже нуля. До 0,2 градуса тепла температура опустилась в Кологриве. До плюс 1 градуса похолодало в Ярославской и Ивановской областях.

Холода в столичном регионе сохранятся и в ночь на субботу, 30 мая, но уже больше не вернутся. Возможны небольшие осадки, к утру ожидаются туманы, температура будет варьироваться от плюс 1 до плюс 6 градусов.

Теплая погода вернется в Москву вровень с календарным летом. Уже в первую пятидневку июня столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20-25 градусов.

