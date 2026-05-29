Москвичей предупредили об аномальных выходных

Синоптик Позднякова: Выходные в Москве будут аномально холодными

В предстоящие выходные, 30 и 31 мая, температура воздуха в Москве и области будет на четыре градуса ниже климатической нормы. Об аномальной погоде предупредила жителей столичного региона главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает RT.

В субботу синоптик ожидает пасмурную и сырую погоду с холодным северным ветром. Ночью столбики термометров покажут плюс 4-6 градусов в Москве и плюс 2 градуса — по области. Днем воздух прогреется до плюс 13-15 и плюс 10-15 градусов соответственно.

В ночь на воскресенье существенных осадков не будет, но днем возможен кратковременный дождь. При этом в столице немного потеплеет: от плюс 6 до плюс 8 градусов ночью и от плюс 12 до плюс 17 градусов — днем. Однако северо-западный ветер в регионе сохранится, температура воздуха будет отличаться от нормы на четыре градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что холодное вторжение в Центральной России подошло к концу.