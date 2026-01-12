Реклама

11:25, 12 января 2026

Российский дрон «Князь Вещий Олег» запустили в серию

ТАСС: В 2026 году запущен в серию дрон «Князь Вещий Олег»
Иван Потапов
Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

В 2026 году запущен в серийное производство дрон-разведчик самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО) со временем полета свыше двух часов. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор организации-разработчика.

«Сейчас активно дорабатываем это изделие, в первую очередь работаем над увеличением времени в воздухе. Сейчас протестированы образцы, летающие 3,5 часа. Также ведем работу над обнаружением вражеских охотников и маневрами уклонения от них», — сказал специалист.

По его словам, представляемая им организация работает над еще одним изделием — ударным беспилотником с реактивным двигателем со скоростью полета свыше 500 километров в час, о котором широкая общественность узнает из сводок с линии боевого соприкосновения.

Также генконструктор организации рассказал, что создатели российского оптоволоконного дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» (КВН) разработают аналог «Ланцета».

В декабре генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев в беседе с агентством сообщил, что новейший оптоволоконный беспилотник КВО для разведки на дистанции до 45 километров начали применять в зоне специальной военной операции.

