06:43, 6 ноября 2025Наука и техника

Беспилотник-разведчик «Князь Вещий Олег» начали применять в зоне СВО

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег» для разведки на дистанции до 45 километров начали применять в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев в беседе с ТАСС.

БПЛА отличается высокой выживаемостью. Он добавил, что украинские войска в настоящее время не способны отличить данный дрон от некоторых собственных беспилотников. «Понятное дело, со временем противник научится их различать, но сейчас эта особенность позволила полетать над Сумами, Харьковом и в некоторых других местах», — подчеркнул он.

По словам Чадаева, аппарат прост в ремонте, в случае поломки детали можно напечатать на 3D-принтере.

Ранее сообщалось, что специалисты поставили перед собой задачу в 2025 году импортозаместить детали оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» и локализовать их производство, чтобы он стал полностью российским.

