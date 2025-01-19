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06:16, 19 января 2025Наука и техника

Дрон «Князь Вандал» сделают полностью российским

Гендиректор «Ушкуйника» Чадаев: дрон «Князь Вандал» станет полностью российским
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Специалисты поставили перед собой задачу в 2025 году импортозаместить детали оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» и локализовать их производство, чтобы он стал полностью российским. Об этом рассказал гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает ТАСС.

«Также мы идем к тому, чтобы финальное изделие производилось в России не в одном месте, а сразу в нескольких. Чтобы, соответственно, была возможность маневра по комплектующим», — уточнил представитель научного центра.

Глава предприятия отметил, что НПЦ выиграл в конкурсе Минпромторга почти 500 миллионов рублей на создание Центра коллективного пользования в сфере беспилотных авиационных систем. «Имеется в виду парк производственного оборудования для малосерийной радиоэлектронной продукции, на котором резиденты могут создавать изделия малых серий», — уточнил он.

В частности, средства пустят на развитие производства в части «Князя Вандала» и других дронов.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов в зоне СВО. Беспилотник уже запущен в серийное производство.

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