Боевой «Князь Владимир Святославович» появился в зоне СВО

ТАСС: В зоне СВО испытывают боеприпас «Князь Владимир Святославович»

В зоне специальной военной операции (СВО) начали боевые испытания барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович» (КВС). Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор разработавшей беспилотник инженерной команды.

По его словам, дальность дрона — более 50 километров, а само изделие в ограниченных объемах поставляется в подразделения. Разработка при этом не остановлена. «Напротив, система продолжает развиваться: добавляются новые функции, включая захват цели по изображению и донаведение даже в случае потери радиосигнала», — сказал разработчик.

Он добавил, что переход к крупным поставкам дрона КВС является вопросом времени.

В январе ТАСС со ссылкой на генерального конструктора организации-разработчика сообщил, что в 2026 году запущен в серийное производство дрон-разведчик самолетного типа «Князь Вещий Олег» со временем полета свыше двух часов.

В том же месяце генконструктор организации рассказал, что создатели российского оптоволоконного дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» разработают аналог «Ланцета».