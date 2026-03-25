Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:11, 25 марта 2026Наука и техника

Боевой «Князь Владимир Святославович» появился в зоне СВО

ТАСС: В зоне СВО испытывают боеприпас «Князь Владимир Святославович»
Иван Потапов
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) начали боевые испытания барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович» (КВС). Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор разработавшей беспилотник инженерной команды.

По его словам, дальность дрона — более 50 километров, а само изделие в ограниченных объемах поставляется в подразделения. Разработка при этом не остановлена. «Напротив, система продолжает развиваться: добавляются новые функции, включая захват цели по изображению и донаведение даже в случае потери радиосигнала», — сказал разработчик.

Он добавил, что переход к крупным поставкам дрона КВС является вопросом времени.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В январе ТАСС со ссылкой на генерального конструктора организации-разработчика сообщил, что в 2026 году запущен в серийное производство дрон-разведчик самолетного типа «Князь Вещий Олег» со временем полета свыше двух часов.

В том же месяце генконструктор организации рассказал, что создатели российского оптоволоконного дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» разработают аналог «Ланцета».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    На подлете к Москве сбили второй за сутки БПЛА

    70-летний российский депутат из списка Forbes принял решение уйти на СВО

    Гуф сделал заявление о скандальном рехабе после смертей пациентов

    Создатель ChatGPT изменил бизнес-стратегию

    Названа помеха началу самостоятельной жизни у молодежи

    Ведущий вышел из себя в прямом эфире из-за иммиграционной политики Великобритании

    США вместо России доставят «Розалинду Франклин» на Марс

    Российский автопроизводитель остановил сборку на Кубе

    В сети обсудили фигуру Анны Курниковой спустя три месяца после родов на фото папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok