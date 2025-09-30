Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 30 сентября 2025Мир

Экс-министр обороны Британии призвал сделать Крым непригодным для жизни

Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Caroline Chia / Reuters

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни. Об этом политик рассказал на Варшавском форуме безопасности, пишет The Guardian.

Как считает экс-министр, Европа должна ударить по самолюбию президента РФ Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крымский полуостров со Святой горой.

«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задушить Крым», — высказал мнение Уоллес.

Он также призвал применить ракеты большой дальности, чтобы уничтожить Крымский мост.

При этом в августе Бен Уоллес допустил, что президент США Дональд Трамп может вынудить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах. Экс-министр также подчеркнул, что считает необходимым участие в мирном процессе по вопросу конфликта на Украине европейской ядерной державы — Франции или Великобритании.

В августе прошлого года Бен Уоллес призвал разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России с помощью западного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень хорошее предложение». США установили связь с Лукашенко, чтобы влиять на Россию. Что об этом известно?

    Стало известно об отправке США «охотников за подлодками» к границам России

    Экс-министр обороны Британии призвал сделать Крым непригодным для жизни

    Российский банк прекратит прием новых клиентов

    Вернувшийся из плена боец ВСУ отправился на фронт и был ликвидирован

    Кипр приостановил в России прием заявок на визу

    Найденный у берегов Турции украинский безэкипажный катер решили уничтожить

    В Норвегии заявили об отсутствии данных о происхождении замеченных над страной БПЛА

    Появилось новое видео пожара в центре Днепропетровска

    Зеленский назвал критической ситуацию на Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости