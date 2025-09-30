Экс-министр обороны Британии призвал сделать Крым непригодным для жизни

Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни. Об этом политик рассказал на Варшавском форуме безопасности, пишет The Guardian.

Как считает экс-министр, Европа должна ударить по самолюбию президента РФ Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крымский полуостров со Святой горой.

«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задушить Крым», — высказал мнение Уоллес.

Он также призвал применить ракеты большой дальности, чтобы уничтожить Крымский мост.

При этом в августе Бен Уоллес допустил, что президент США Дональд Трамп может вынудить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах. Экс-министр также подчеркнул, что считает необходимым участие в мирном процессе по вопросу конфликта на Украине европейской ядерной державы — Франции или Великобритании.

В августе прошлого года Бен Уоллес призвал разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России с помощью западного оружия.

