Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 8 августа 2025Мир

В Великобритании допустили принуждение Украины к уступкам

Экс-глава МО Уоллес: Трамп может вынудить Украину пойти на уступки в переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Caroline Chia / Reuters

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что президент США Дональд Трамп может вынудить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах. Об этом сообщает The Telegraph.

Он подчеркнул, что считает необходимым участие в мирном процессе по вопросу конфликта на Украине европейской ядерной державы — Франции или Великобритании. Уоллес отметил, что и Трамп, и Путин «постоянно оказывают давление на других». В связи с этим он выразил сомнение, что противостояние двух лидеров Зеленскому приведет «к правильному результату».

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Великобритания пытается сорвать переговоры России и США, убедив Вашингтон и дальше оказывать Украине полномасштабную военную помощь. Как пояснил чиновник, для этого Лондон прибегает к военной провокации на Балтике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте

    Россиян на гидроцикле сбил двух школьниц на сапборде

    Стало известно о частых разговорах Трампа и Путина по телефону

    Россияне массово отравились в люксовом отеле Турции

    Россиянин Хачанов проиграл в финале турнира ATP

    Большинство россиян не разобрались в управлении замороженной пенсией

    Врач назвал причину 80 процентов всех смертей в России

    Появились кадры разговора российских военных с вьетнамским наемником ВСУ

    Рыболов получит более 320 миллионов рублей за пойманную трехметровую рыбу

    Процент перехвата российских «Гераней» украинской ПВО оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости