Экс-глава МО Уоллес: Трамп может вынудить Украину пойти на уступки в переговорах

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что президент США Дональд Трамп может вынудить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах. Об этом сообщает The Telegraph.

Он подчеркнул, что считает необходимым участие в мирном процессе по вопросу конфликта на Украине европейской ядерной державы — Франции или Великобритании. Уоллес отметил, что и Трамп, и Путин «постоянно оказывают давление на других». В связи с этим он выразил сомнение, что противостояние двух лидеров Зеленскому приведет «к правильному результату».

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Великобритания пытается сорвать переговоры России и США, убедив Вашингтон и дальше оказывать Украине полномасштабную военную помощь. Как пояснил чиновник, для этого Лондон прибегает к военной провокации на Балтике.