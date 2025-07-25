Патрушев обвинил Британию в попытке сорвать переговоры США и России

Великобритания пытается сорвать переговоры России и США, убедив Вашингтон и дальше оказывать Украине полномасштабную военную помощь. Такое заявление сделал помощник президента России Николай Патрушев в интервью РИА Новости.

Как пояснил чиновник, для этого Лондон прибегает к военной провокации на Балтике. «В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс», — сказал Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что российские атомные подводные лодки могут охладить любую горячую голову на Западе.