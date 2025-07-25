Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:27, 25 июля 2025Россия

Патрушев заявил о возможности ядерных подлодок РФ «охладить горячие головы» на Западе

Патрушев: Российские АПЛ могут охладить любую горячую голову на Западе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские ядерные подлодки способны «охладить любую горячую голову» на Западе, заявил РИА Новости помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Хотел бы напомнить им, что наши морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам», — сказал он, отметив «мощный потенциал вооружения».

Патрушев сделал это заявление на фоне приезда президента России Владимира Путина в Архангельскую область. Российский лидер поучаствовал в церемонии поднятия флага над ракетоносцем «Князь Пожарский», что ознаменовало принятие подлодки в состав флота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В работе Starlink произошел массовый сбой. Спутниковая связь перестала работать по всей линии фронта в зоне СВО

    Злоумышленник забрался в дом и рассматривал спящую голышом женщину

    Фитнес-эксперт назвала альтернативы гантелям в домашних тренировках

    В США назвали условие для полноценных закупок F-35

    Патрушев заявил о возможности ядерных подлодок РФ «охладить горячие головы» на Западе

    Бастрыкин раскрыл число жертв в результате вторжения ВСУ в Курскую область

    Водителям рассказали о значительном изменении по ОСАГО с 1 августа

    Внезапный звонок отца помог мужчине распутать ложь своей девушки

    В Британии предрекли падение обороны Красноармейска в ближайшие дни

    Таиланд выдвинул украинские танки к границе с Камбоджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости