Патрушев заявил о возможности ядерных подлодок РФ «охладить горячие головы» на Западе

Патрушев: Российские АПЛ могут охладить любую горячую голову на Западе

Российские ядерные подлодки способны «охладить любую горячую голову» на Западе, заявил РИА Новости помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Хотел бы напомнить им, что наши морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам», — сказал он, отметив «мощный потенциал вооружения».

Патрушев сделал это заявление на фоне приезда президента России Владимира Путина в Архангельскую область. Российский лидер поучаствовал в церемонии поднятия флага над ракетоносцем «Князь Пожарский», что ознаменовало принятие подлодки в состав флота.