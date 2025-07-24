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15:33, 24 июля 2025Россия

Путин прилетел в Архангельскую область

Путин прибыл в Архангельскую область
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прилетел в Архангельскую область. Его прибытие в российский регион состоялось в преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ), передает ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин проведет в Архангельской области совещание по развитию подводного ВМФ России, а также поучаствует в церемонии поднятия флага над ракетоносцем «Князь Пожарский», которая ознаменует принятие подлодки в состав флота. «Естественно, экипаж там будет», — добавил он.

В мероприятии также примут участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и секретарь Госсовета России, помощник президента Алексей Дюмин.

«Сегодня день будет посвящен у нас стратегии развития подводного Военно-морского флота. Подводной компоненты. Будет совещание на эту тему. Открытое будет выступление президента», — рассказал Песков, добавив, что также ожидается встреча Путина с губернатором Цыбульским.

Ранее сообщалось, что 16 июля Путин прилетал с рабочей поездкой в челябинский город Магнитогорск. В частности, в его программе были посещение металлургического комбината и встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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