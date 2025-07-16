Путин прилетел в Челябинскую область

Путин прилетел с рабочей поездкой в челябинский город Магнитогорск

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочей поездкой в город Магнитогорск Челябинской области, передает ТАСС.

Глава государства намерен посетить металлургический комбинат, а также пообщаться с руководством и сотрудниками предприятия.

Кроме того, Путин планирует осмотреть парк «Притяжение» и провести встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Как выяснил ТАСС, Челябинскую область российский президент посещает регулярно — в последний раз он был там в феврале 2024 года.

Ранее Путин встретился в Кремле с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Тогда глава приграничного региона вручил президенту нарисованную на обломке крышки от ракеты противовоздушной обороны (ПВО) картину.