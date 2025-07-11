Путину подарили нарисованную на обломке крышки от ракеты ПВО картину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил президенту России Владимиру Путину картину российской художницы, нарисованную на обломке крышки от ракеты противовоздушной обороны (ПВО). Подарок был вручен на встрече в Кремле, передает ТАСС.
На осколке крышки С-400 изображена девушка с собакой около разрушенного дома. Подпись на картине гласит: «Белгород не сдается».
Передавая картину главе государства глава российского региона заявил, что работа ПВО для жителей приграничья стала «нормой жизни». «Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает», — отметил Гладков.
«Хорошая картина, душевная», — прокомментировал Путин, поблагодарив за подарок.
Ранее сообщалось о встрече губернатора Белгородской области с президентом России в Кремле. В числе тем для обсуждения заявлялись работа экстренных служб и жизнь жителей в приграничье.