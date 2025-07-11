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16:06, 11 июля 2025Россия

Путину подарили нарисованную на обломке крышки от ракеты ПВО картину

ТАСС: Гладков вручил Путину нарисованную на обломке крышки от ракеты ПВО картину
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил президенту России Владимиру Путину картину российской художницы, нарисованную на обломке крышки от ракеты противовоздушной обороны (ПВО). Подарок был вручен на встрече в Кремле, передает ТАСС.

На осколке крышки С-400 изображена девушка с собакой около разрушенного дома. Подпись на картине гласит: «Белгород не сдается».

Передавая картину главе государства глава российского региона заявил, что работа ПВО для жителей приграничья стала «нормой жизни». «Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает», — отметил Гладков.

«Хорошая картина, душевная», — прокомментировал Путин, поблагодарив за подарок.

Ранее сообщалось о встрече губернатора Белгородской области с президентом России в Кремле. В числе тем для обсуждения заявлялись работа экстренных служб и жизнь жителей в приграничье.

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