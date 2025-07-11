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13:01, 11 июля 2025Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с главой граничащего с Украиной региона

Песков: Путин встретится с губернатором Белгородской области Гладковым
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Президент Россиии Владимир Путин встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает радиостанция «Маяк» в Telegram.

Повестка встречи включает большой круг вопросов, сказал представитель Кремля. «Область приграничная [с Украиной]», — напомнил он.

Речь пойдет, в частности, о работе в Белгородской области экстренных служб и жизни жителей, пояснил Песков. «Там много о чем поговорить, естественно, проблем много», — добавил он.

Ранее Владимир Путин встретился с врио главы Тамбовской области Евгением Первышовым. Он стал первым ветераном спецоперации, возглавившим российский регион.

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