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13:25, 1 июля 2025Россия

Путин встретится с первым возглавившим регион России ветераном СВО

Песков: Путин встретится с врио губернатора Тамбовской области Первышовым
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым — он стал первым ветераном специальной военной операции (СВО), который возглавил регион России. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«День достаточно рутинный с точки зрения обычных внутренних встреч и совещаний. Из открытого — сегодня с докладом будет из Тамбовской области врио губернатора Первышов», — сказал Песков, добавив, что президент продолжает работать в Кремле.

ЖЗЛ
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