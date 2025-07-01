Путин встретится с первым возглавившим регион России ветераном СВО

Песков: Путин встретится с врио губернатора Тамбовской области Первышовым

Президент России Владимир Путин встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым — он стал первым ветераном специальной военной операции (СВО), который возглавил регион России. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«День достаточно рутинный с точки зрения обычных внутренних встреч и совещаний. Из открытого — сегодня с докладом будет из Тамбовской области врио губернатора Первышов», — сказал Песков, добавив, что президент продолжает работать в Кремле.