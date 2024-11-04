Ушедший в отставку губернатор Тамбовской области займет должность на федеральном уровне

Глава Тамбовской области Егоров объявил о переходе на федеральную должность

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров, ушедший в отставку, займет новую должность на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Тамбовской области.

О том, что Максим Егоров покинет пост губернатора Тамбовской области, стало известно ранее 4 ноября. «Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне», — заявил политик. Подробности о новом месте работы он раскрывать не стал. Также Егоров не стал озвучивать имя своего преемника.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года свой пост может покинуть губернатор Республики Коми Владимир Уйба. О возможных грядущих изменениях «Ведомостям» рассказали два источника, близких к Администрации президента (АП).