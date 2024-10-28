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11:55, 28 октября 2024Россия

Главе Коми предрекли скорую отставку. С чем это связано?

«Ведомости»: Владимир Уйба может покинуть пост главы Коми до конца 2024 года
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

До конца текущего года свой пост может покинуть губернатор Республики Коми Владимир Уйба. При этом окончательное решение останется за президентом России Владимиром Путиным.

О возможных грядущих изменениях «Ведомостям» рассказали два источника, близких к Администрации президента (АП). По их данным, к Уйбе негативно относятся в АП. Причиной недовольства является то, что он неоднократно становился участником конфликтных ситуаций в регионе. Также отмечается, что после ареста бывшего губернатора Вячеслава Гайзера в 2015 году субъект остается сложным в межэлитном плане. Другой собеседник издания, между тем, отмечает, что у главы Коми испортились отношения с местными элитами, в региональном правительстве высокая текучка. В то же время источники «Ведомостей» указывают, что к Уйбе хорошо относится руководство страны.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов выразил мнение, что Уйба не пойдет на второй срок (первый заканчивается в 2025 году).

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Виталий Ивановэксперт по региональной политике

Собеседники «Ведомостей» указывают, что основные отставки состоятся уже весной 2025 года. Между тем, в пресс-службе главы Коми РИА Новости отказались комментировать информацию.

О возможной отставке Уйбы говорили и раньше

Ранее в октябре эксперты компании «Минченко консалтинг» пришли к выводу, что наиболее высокий риск замены среди руководителей регионов, чьи полномочия истекают осенью 2025 года — у губернатора Костромской области Сергея Ситникова и главы Республики Коми. Аналитики также связали вероятную отставку Уйбы с «багажом нерешенных элитных противоречий» и публичных конфликтов.

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Один из таких примеров произошел в июле. Тогда парламент Коми не согласовал кандидатуру зампреда республиканского правительства Антона Виноградова на пост первого вице-премьера, но Уйба назначил чиновника вопреки решению депутатов. Его действия обещали оспорить в суде. Этот эпизод стал лишь одним в череде конфликтов главы региона с депутатским корпусом, писал «Коммерсантъ».

Экс-губернатора Гайзера приговорили к 11 годам колонии

Он возглавлял Коми с 2010 по 2015 год. В сентябре 2015-го чиновника арестовали по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. Согласно версии следствия, с 2006 года она нанесла региональному бюджету ущерб на 4,5 миллиарда рублей.

В 2019 году Замоскворецкий районный суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей. Прокурор же просил 21 год тюремного заключения. Экс-глава Коми не признавал себя виновным.

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      Алина Гончарова
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