«Ведомости»: Владимир Уйба может покинуть пост главы Коми до конца 2024 года

До конца текущего года свой пост может покинуть губернатор Республики Коми Владимир Уйба. При этом окончательное решение останется за президентом России Владимиром Путиным.

О возможных грядущих изменениях «Ведомостям» рассказали два источника, близких к Администрации президента (АП). По их данным, к Уйбе негативно относятся в АП. Причиной недовольства является то, что он неоднократно становился участником конфликтных ситуаций в регионе. Также отмечается, что после ареста бывшего губернатора Вячеслава Гайзера в 2015 году субъект остается сложным в межэлитном плане. Другой собеседник издания, между тем, отмечает, что у главы Коми испортились отношения с местными элитами, в региональном правительстве высокая текучка. В то же время источники «Ведомостей» указывают, что к Уйбе хорошо относится руководство страны.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов выразил мнение, что Уйба не пойдет на второй срок (первый заканчивается в 2025 году).

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Виталий Иванов эксперт по региональной политике

Собеседники «Ведомостей» указывают, что основные отставки состоятся уже весной 2025 года. Между тем, в пресс-службе главы Коми РИА Новости отказались комментировать информацию.

О возможной отставке Уйбы говорили и раньше

Ранее в октябре эксперты компании «Минченко консалтинг» пришли к выводу, что наиболее высокий риск замены среди руководителей регионов, чьи полномочия истекают осенью 2025 года — у губернатора Костромской области Сергея Ситникова и главы Республики Коми. Аналитики также связали вероятную отставку Уйбы с «багажом нерешенных элитных противоречий» и публичных конфликтов.

Один из таких примеров произошел в июле. Тогда парламент Коми не согласовал кандидатуру зампреда республиканского правительства Антона Виноградова на пост первого вице-премьера, но Уйба назначил чиновника вопреки решению депутатов. Его действия обещали оспорить в суде. Этот эпизод стал лишь одним в череде конфликтов главы региона с депутатским корпусом, писал «Коммерсантъ».

Экс-губернатора Гайзера приговорили к 11 годам колонии

Он возглавлял Коми с 2010 по 2015 год. В сентябре 2015-го чиновника арестовали по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. Согласно версии следствия, с 2006 года она нанесла региональному бюджету ущерб на 4,5 миллиарда рублей.

В 2019 году Замоскворецкий районный суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей. Прокурор же просил 21 год тюремного заключения. Экс-глава Коми не признавал себя виновным.