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14:39, 23 октября 2024Россия

В России двум губернаторам предрекли высокий риск отставки в 2025 году

«Минченко консалтинг»: у двух губернаторов высокий риск отставки в 2025 году

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В России двум губернаторам предрекли высокий риск отставки в 2025 году. К такому выводу пришли эксперты компании «Минченко консалтинг» в новом выпуске рейтинга «Госсовет 2.0».

По мнению экспертов, наиболее высокий риск замены среди руководителей регионов, чьи полномочия истекают осенью 2025 года — у губернатора Костромской области Сергея Ситникова и главы Республики Коми Владимира Уйбы.

Как отмечается в исследовании, Ситников может лишиться должности в силу долгого нахождения на посту (он занимает его с 2012 года), а также из-за отсутствия крупных проектов и серьезной поддержки со стороны федеральных политиков.

Эксперты также отмечают, что Уйба может покинуть должность из-за «багажа нерешенных элитных противоречий» и публичных конфликтов. В частности, как писал «Коммерсантъ», в конце июля Госсовет республики не согласовал кандидатуру зампреда республиканского правительства Антона Виноградова на пост первого вице-премьера, однако Владимир Уйба назначил чиновника вопреки решению депутатов.

Ранее политолог, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов предрек досрочную отставку пяти российским губернаторам — главам Республики Коми, Брянской области, Краснодарского края, Костромской и Ростовской областей.

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      Елена Торубарова
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