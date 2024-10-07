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10:43, 7 октября 2024Россия

В России еще пяти губернаторам предрекли досрочную отставку

Политолог Орлов предрек досрочную отставку еще пяти российским губернаторам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России еще пяти губернаторам предрекли досрочную отставку. Такое мнение в интервью URA.RU высказал политолог, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

По словам Орлова, возможны досрочные отставки глав Республики Коми, Брянской области, Краснодарского края, Костромской и Ростовской областей. Вероятность их отставок он оценил как «выше средней». Большинству из них — из-за длительного пребывания в должности. Например, для главы Ростовской области Василия Голубева это — основная причина. Однако названы и другие факторы.

Возможную отставку Владимира Уйбы с поста главы Коми политолог связал с информационными скандалами, внутриэлитными конфликтами и высоким протестным потенциалом региона. Александр Богомаз может покинуть должность губернатора Брянской области, по мнению Орлова, в частности, из-за антикоррупционных расследований в отношении региональных чиновников в последние годы.

С поста главы Краснодарского края может досрочно уйти Вениамин Кондратьев. Как обозначил политолог, факторами риска для него стали также расследования в отношении муниципальных чиновников региона и локальные акции протеста в предыдущие годы. По словам Орлова, Костромская область рискует остаться без Сергея Ситникова во главе также из-за протестного потенциала региона.

«Я бы выделил еще губернаторов с ослабленными позициями. Это не обязательно предполагает их досрочную отставку в ближайшей перспективе», — заявил Орлов и назвал фамилии главы Дагестана Сергея Меликова, Оренбургской области Дениса Паслера и Ульяновской области Алексея Русских.

Ранее глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предрек отставки главам трех российских регионов — главам Дагестана, Тувы и Хакасии.

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      Елена Торубарова
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