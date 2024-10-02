Главам трех российских регионов предрекли досрочную отставку

Политолог Минченко: главы Дагестана, Тувы и Хакасии могут уйти в отставку

Главы трех российских регионов в 2025 году могут лишиться занимаемых должностей. Такое мнение высказал политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Ura.ru.

По мнению политолога, досрочно уйти в отставку в будущем году рискуют главы Дагестана и Тувы Сергей Меликов и Владислав Ховалыг. «Там был масштабный конфликт в ходе избирательной кампании», — пояснил Минченко.

Еще одним потенциальным кандидатом на увольнение эксперт назвал главу Хакасии Валентина Коновалова. Его «могут принести в жертву в любой момент», предрек он.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин сменил руководителя Республики Алтай. В связи с переходом на новое место работы свой пост оставил Олег Хорохордин — его место занял Андрей Турчак, ранее работавший в Совфеде и высшем руководстве партии «Единая Россия».