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13:12, 2 октября 2024Россия

Главам трех российских регионов предрекли досрочную отставку

Политолог Минченко: главы Дагестана, Тувы и Хакасии могут уйти в отставку

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главы трех российских регионов в 2025 году могут лишиться занимаемых должностей. Такое мнение высказал политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Ura.ru.

По мнению политолога, досрочно уйти в отставку в будущем году рискуют главы Дагестана и Тувы Сергей Меликов и Владислав Ховалыг. «Там был масштабный конфликт в ходе избирательной кампании», — пояснил Минченко.

Еще одним потенциальным кандидатом на увольнение эксперт назвал главу Хакасии Валентина Коновалова. Его «могут принести в жертву в любой момент», предрек он.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин сменил руководителя Республики Алтай. В связи с переходом на новое место работы свой пост оставил Олег Хорохордин — его место занял Андрей Турчак, ранее работавший в Совфеде и высшем руководстве партии «Единая Россия».

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      Алан Босиков
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