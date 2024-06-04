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10:06, 4 июня 2024Россия

Глава российского региона ушел в отставку

Глава Республики Алтай Хорохордин сообщил об отставке и переходе на новую работу

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост главы региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хорохордин покидает кресло губернатора в связи с переходом на новую работу. Он напомнил, что в этом году его полномочия руководителя региона завершаются, подчеркнув, что за прошедшие пять лет многое было сделано для развития Алтая.

Ушедший в отставку губернатор поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку региона и особое отношение к Алтаю. Также Хорохордин выразил благодарность администрации президента, правительству, его председателю Михаилу Мишустину и всем жителям региона.

Губернатором Хорохордин стал в 2019 году. С 2002 по 2006 год он работал в аппарате полпреда президента в ЦФО, после чего до 2011 года трудился в управлении главы государства по внутренней политике. Впоследствии Хорохордин работал вместе с руководителем аппарата Белого дома Владиславом Сурковым и был заместителем руководителя его секретариата. О возможной отставке Хорохордина днем ранее, 3 июня, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечали, что глава региона еще не встречался с Путиным для обсуждения вопроса переизбрания на пост губернатора.

Республика Алтай стала восьмым за месяц регионом, где произошла смена губернаторов. Так, за последнюю неделю свои посты покинули два губернатора. 30 мая об отставке объявила единственная женщина-губернатор в России — руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. На следующий день, 31 мая, в отставку по собственному желанию ушел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В мае из-за перехода на работу в кабинет министров сменились главы еще пяти регионов. Губернатором Кемеровской области стал Илья Середюк, Курской области — Алексей Смирнов, Хабаровского края — Дмитрий Деменшин, Тульской области — Дмитрий Миляев, Калининградской области — Алексей Беспрозванных.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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