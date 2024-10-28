Стало известно о возможной отставке российского губернатора

«Ведомости»: до конца 2024 года в отставку может уйти глава Коми Владимир Уйба

До конца 2024 года в отставку с поста губернатора может уйти Владимир Уйба, который возглавляет Республику Коми. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

По информации собеседников издания, окончательное решение по возможной кадровой перестановке будет за президентом России Владимиром Путиным. Возможную отставку Уйбы они связывают с негативным отношением к нему в Администрации президента (АП), в том числе потому, что губернатор не раз становился участником конфликтных ситуаций в регионе.

«Кроме того, после ареста экс-губернатора [Вячеслава] Гайзера в 2015 году регион остается сложным в межэлитном плане», — сообщил источник издания. Другой собеседник добавил, что у Уйбы не сложились отношения с местными элитами и фиксируется высокая текучка кадров в региональном правительстве. При этом один из собеседников заявил, что руководство страны хорошо относится к Уйбе.

Он пришел в регион на плохое наследство. [Предыдущий губернатор Сергей] Гапликов оставил тяжелую ситуацию во внутренней политике, распустил местную элиту. Кроме того, в Коми специфическая экономика: республика сильно зависит от нескольких корпораций Виталий Иванов эксперт по региональной политике

Основные отставки, по мнению собеседников издания, в губернаторском корпусе состоятся уже весной 2025 года. Политтехнолог Петр Быстров считает, что замены глав регионов тогда будут точечными — стоит ожидать не более четырех отставок.

У главы Коми в 2025 году закончится его первый срок. О его возможной отставке писали и ранее. Эксперты компании «Минченко консалтинг» объясняли, что Уйба может покинуть должность из-за «багажа нерешенных элитных противоречий» и публичных конфликтов. Например, в конце июля Госсовет республики не согласовал кандидатуру зампреда республиканского правительства Антона Виноградова на пост первого вице-премьера, однако Уйба назначил чиновника вопреки решению депутатов.

В сентябре 2025 года пройдет 15 прямых выборов руководителей регионов и одни выборы через заксобрание — в Ямало-Ненецком автономном округе. Губернаторский срок, в частности, завершается у руководителей Севастополя, Пермского края, Чувашии, Калужской, Ростовской и Архангельской областей и Краснодарского края.