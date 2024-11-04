Путин назначил ветерана СВО врио губернатора Тамбовской области

Выпускник «Времени героев» Первышов назначен врио губернатора Тамбовской области

Президент России Владимир Путин при личной встрече предложил ветерану спецоперации, выпускнику программы «Время героев» Евгению Первышову пост врио губернатора Тамбовской области, политик ответил согласием. Об об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства уже издал указ о назначении Первышова на должность. В свою очередь ветеран СВО заявил, что полученных на «Времени героев» навыков ему хватит для новой должности.

На этом посту он сменит Максима Егорова, который 4 ноября объявил о своей отставке. Егоров отметил, что будет выполнять другие задачи на федеральном уровне.

Ранее о том, что Первышов является одним из кандидатов на должность главы Тамбовской области, рассказали два источника, близких к администрации президента.