Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:48, 4 ноября 2024Россия

Путин назначил ветерана СВО врио губернатора Тамбовской области

Выпускник «Времени героев» Первышов назначен врио губернатора Тамбовской области
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (Ночной линейный редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин при личной встрече предложил ветерану спецоперации, выпускнику программы «Время героев» Евгению Первышову пост врио губернатора Тамбовской области, политик ответил согласием. Об об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства уже издал указ о назначении Первышова на должность. В свою очередь ветеран СВО заявил, что полученных на «Времени героев» навыков ему хватит для новой должности.

На этом посту он сменит Максима Егорова, который 4 ноября объявил о своей отставке. Егоров отметил, что будет выполнять другие задачи на федеральном уровне.

Ранее о том, что Первышов является одним из кандидатов на должность главы Тамбовской области, рассказали два источника, близких к администрации президента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назначил ветерана СВО врио губернатора Тамбовской области

      Французский банк купит для Казахстана электровозы Alstom

      Симоньян раскритиковала школьную проектную деятельность

      Генсек ОПЕК прокомментировал наступление пика спроса на нефть

      Путин назначил нового врио губернатора Ростовской области

      Цискаридзе раскритиковал ценовую политику российских театров

      Министр строительства Сербии объявил об отставке из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде

      Журналист представил разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест боксерше

      В Великобритании высказались об ожиданиях на Западе экономического коллапса в России

      Генсек НАТО заявил о скором завершении строительства второго завода Rheinmetall на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше